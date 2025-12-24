Giovane armato di taser arrestato nel cuore della Movida a Palermo

Un diciannovenne armato arrestato dai Falchi della Squadra mobile di Palermo. Gli uomini della polizia di Stato sono intervenuti nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, in via Ruggero Settimo, nel centro storico cittadino, arrestando il giovane di nazionalita' tunisina, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. I Falchi, durante il controllo, hanno notato lo straniero che, in pieno centro cittadino, impugnava un tirapugni dotato di dispositivo elettrico tipo taser. Il giovane ha provato a scappare ma e' stato bloccato e immobilizzato. L'arma e' stata sequestrata. Con l'approssimarsi delle festivita' natalizie le forze di polizia hanno ulteriormente potenziato i servizi di controllo del territorio, integrandoli alla costante attivita' di prevenzione quotidianamente svolta nel capoluogo palermitano.