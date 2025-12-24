Aggredito ausiliario dell'ospedale di Vittoria: colpito con un pugno

Aggressione, al pronto soccorsodell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove un ausiliario è stato colpito con un pugno riportando una prognosi di sei giorni. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri all’interno dell’area di emergenza. Secondo quanto ricostruito dalla direzione sanitaria, un paziente si era presentato in pronto soccorso accompagnato da più familiari e, nel tentativo di scavalcare altri pazienti in attesa, ha iniziato a protestare animatamente contro il personale sanitario. L’uomo avrebbe poi aggredito un ausiliario. Sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno riportato la calma e identificato i presenti. La direzione del presidio ospedaliero ha chiesto al direttore della struttura del pronto soccorso una relazione dettagliata.