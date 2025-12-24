Sicurezza a Palermo, il Comune si affida anche alla Sicurtransport

L'amministrazione comunale di Palermo ha affidato al gruppo privato Sicurtransport, da oggi fino all'1 gennaio, un servizio di vigilanza in alcune aree strategiche della città dove si trovano immobili e strutture comunali.

Il servizio - dice il Comune - andrà ad integrare e rafforzare il controllo del territorio svolto dalla polizia municipale, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tutela del patrimonio pubblico.

"Con questo intervento - dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - l'amministrazione comunale rafforza il presidio del territorio in un periodo particolarmente delicato come quello delle festività.

L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini, tutelare il patrimonio pubblico e affiancare in maniera efficace il lavoro della Polizia municipale. Si tratta di una scelta concreta e mirata, che risponde alle esigenze della città e consente una presenza più capillare nelle aree a maggiore afflusso e in quelle dove insistono beni comunali".