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A Natale neve in montagna, vento e piogge battenti in pianura

A Natale neve in montagna, vento e piogge battenti in pianura

Fatti&Notizie

Sarà un Bianco Natale in montagna con abbondanti nevicate sopra i 600-700 metri al Nord e sull'Appennino Tosco-Emiliano, oltre i 1000-1200 metri sul resto della dorsale.
Sul resto dell'Italia sono previsti vento e piogge battenti. Ma per l'ultimo weekend dell'anno torna il sole. È quanto conferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.
"Fino a domani mattina - afferma - le regioni raggiunte dalle maggiori precipitazioni saranno quelle di Nord-Ovest e quelle della fascia tirrenica. Nel corso del pomeriggio avremo ancora ombrelli aperti al Centro-Nord e neve sulle Alpi di Nord-Ovest e sull'Appennino settentrionale, con solo qualche fenomeno isolato all'estremo Sud". Il vento sarà a tratti forte con un situazione anomala anche in Val Padana e spazzerà via lo smog.
Per Santo Stefano il meteo sarà ancora instabile ma in miglioramento e l'ultimo weekend dell'anno sarà soleggiato.

Nel dettaglio:

Mercoledì 24. Al Nord: piogge diffuse, neve su Alpi e Appennino oltre i 5-800 m. Al Centro: instabile ovunque, meglio in Abruzzo e Molise. Al Sud: piogge in Campania, più sole altrove.
Giovedì 25. Al Nord: piogge diffuse al Nord-Ovest, neve in montagna a bassa quota. Al Centro: instabile su Toscana, Lazio e Marche; neve in Appennino. Al Sud: qualche pioggia specie sulle ioniche.
Venerdì 26. Al Nord: miglioramento. Al Centro: instabile con qualche piovasco sulle Adriatiche. Al Sud: qualche pioggia specie in Sardegna e sulla fascia ionica.
Tendenza: torna l'alta pressione con prevalenza di sole, ma farà via via più freddo.

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