Ragusa, l'archeologo Di Stefano nel Consiglio scientifico della Scuola archeologica italiana di Cartagine

Importante riconoscimento internazionale per l’archeologo ragusano Giovanni Di Stefano che è stato nominato nel Consiglio scientifico della Scuola archeologica italiana di Cartagine. Di Stefano, docente all’Università della Calabria e all’Università di Roma Tor Vergata, dirige la missione archeologica italiana a Cartagine dal 2000, oltre ad essere membro dell’Istituto Archeologico Germanico, e, recentemente, del prestigioso Icomos (Consiglio internazionale per i monumenti e i siti). Giovanni Di Stefano è stato direttore del Museo di Camarina e del Parco archeologico di Camarina e Cava Ispica. Il nuovo incarico nel Consiglio scientifico della Scuola archeologica italiana di Cartagine vedrà impegnato Di Stefano nelle attività di pianificazione della ricerca archeologica in Tunisia, oltre che in varie iniziative didattiche e culturali per l’Africa Romana.