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Carovana di poliziotti porta doni ai bimbi del Policlinico di Catania

Carovana di poliziotti porta doni ai bimbi del Policlinico di Catania

CronacaCatania

Una speciale carovana natalizia è stata scortata dalle moto-volanti della Polizia di Stato con un carico destinato ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico "G.
Rodolico - San Marco" di Catania. Anche quest'anno, nel giorno della vigilia di Natale, i poliziotti della questura di Catania e il Moto Club della Polizia di Stato hanno fatto visita ai bambini ricoverati in ospedale per portare un piccolo dono.
Un incontro speciale cui ha partecipato anche il questore che, con la sua presenza, ha voluto sottolineare l'importanza dell'iniziativa, accolto dal direttore sanitario Antonio Lazzara.
I poliziotti e il questore hanno percorso i corridoi del reparto donando ai bambini anche alcuni gadget della Polizia.

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