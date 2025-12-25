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Travolge e uccide un pedone, palermitana si costituisce ai carabinieri

Travolge e uccide un pedone, palermitana si costituisce ai carabinieri

CronacaPalermo

Si e' costituita la persona che intorno alle ore 23 ha investito e ucciso un pedone sceso a portare la spazzatura. Si tratta di una donna di 43 anni orriginaria della provincia di Palermo che in mattinata si e' presentata, accompagnata dal suo avvocato, nella caserma dei carabinieri di Casalgrande (Reggio Emilia). I Carabinieri della stazione hanno denunciato alla Procura reggiana, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.Ricerche si erano estese appena dopo l'accaduto in tutta l'area tra Reggio Emilia e Modena, con l'esecuzione di rilievi tecnici accurati sulla scena del crimine. La donna, messa davanti alle evidenze investigative, ha ammesso le proprie responsabilita', giustificando la fuga con il panico seguito all'incidente.

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