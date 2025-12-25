Arcivescovo di Palermo: grazie a chi lotta per la pace ed i migranti

"Apriamo gli occhi in questo Natale, alziamo lo sguardo ad altezza di Dio e ad altezza d'uomo. E diciamo grazie. Diciamo grazie a Dio e diciamoci grazie vicendevolmente per tutto l'amore chesiamo stati capaci di esprimere, per ogni gesto e scelta fatta per amore, per ogni sguardo donato, per ogni mano tesa, per ogni distanza accorciata, per ogni parola disarmata, per ogni perdono donato e accolto". Cosi' nella sua omelia per la Messadi Natale l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che aggiunge: "In questo Santo Natale desidero dire grazie perl'abbraccio dei genitori di Sara Campanella, di Roberta Siragusa, di Paolo Taormina segnatidall'atroce e ingiusta morte dei loro figli; di Alaa Faraj, il giovane amico libico musulmano,testimone di fiducia nella giustizia e nelle Istituzioni democratiche, di non violenza, nonostante sia detenuto gia' da dieci anni all'Ucciardone; di Vincenzo e Rosaria, i miei cari amici poveri di 'sotto casa'; dei meravigliosi bambini multietnici di Casa Ancora che con fresca spontaneita' mi chiamano 'Don Vescovo'; per l'abbraccio di tutti quelli che per strada mi hanno donato un sorriso, un 'ti voglio bene' e una benedizione". E, ancora, "grazie ai giovani che si sono indignati e che hanno manifestato pacificamente per l'assurda violenza omicida e distruttiva che si e' scatenata in Terra Santa; grazie per l'abbraccio di Maoz Inon e Aziz Abu Sarah, l'israeliano e il palestinese, uniti nel dolore dalla violenza omicida, diventati testimoni e missionari di pace anche qui a Palermo". Per gli abbracci ricevuti allo Zen e a Borgo Nuovo, nelle Scuole dello Sperone e per le vie di Brancaccio e di Ballaro'.