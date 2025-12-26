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Videomapping a Catania sul prospetto di Palazzo degli Elefanti

Videomapping a Catania sul prospetto di Palazzo degli Elefanti

PoliticaCatania

Il videomapping Pietra Canta. La leggenda di Eliodoro e il Liotru, proiettato da ieri sul rinnovato prospetto di Palazzo degli Elefanti, a Catania, proseguirà fino al 28 con proiezioni ogni trenta minuci a partire dalla 17.30. Le musiche evocative e la voce narrante accompagnano ogni proiezione. L'iniziativa rappresenta una delle proposte di punta del cartellone natalizio promosso dal Comune di Catania e finanziato con i fondi della tassa di soggiorno, inserita nel più ampio programma di cinquanta manifestazioni che stanno animando il periodo delle festività. La voce narrante del videomapping è quella del presentatore Ruggero Sardo. Alla prima inaugurale è stato presente tra la folla il sindaco Enrico Trantino. L'evento è stato realizzato, su commissione dell'amministrazione comunale, dall'azienda specializzata in videomapping Sullaluna in collaborazione con Onestep.

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