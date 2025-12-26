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Modica, auto finisce contro costone roccioso e cappotta: conducente ferito

Modica, auto finisce contro costone roccioso e cappotta: conducente ferito

CronacaRagusa

Incidente stradale nel pomeriggio a Modica, sulla ex strada provinciale 126, nei pressi del viadotto Nino Avola. Per cause da accertare una Ford Fiesta è finita contro il costone roccioso ed ha cappottato fermandosi al centro della carreggiata. Scattato l'allarme da parte degli automobilisti di passaggio, sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente dell'auto all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica.
Sono anche intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Modica e una pattuglia della Polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico. Ancora da accertare i motivi che hanno causato l'uscita di strada della vettura.

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