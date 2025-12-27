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Altra strage di migranti nel Mediterraneo: 80 morti, salvati 32

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Morto nell'agrigentino il pastore - artista Reina

Morto nell'agrigentino il pastore - artista Reina

CronacaAgrigento

In uno spazio aperto su un altopiano, dove pascolava i suoi animali e scolpiva, realizzò il Teatro Andromaca, da anni meta di viaggiatori da tutto il mondo.
Oggi Lorenzo Reina, 65 anni, è stato trovato morto nel suo letto - un decesso avvenuto per cause naturali -, nella casa di Santo Stefano Quisquina, paese dell'Agrigentino diventato luogo di incontri e attività culturali.
Sposato, due figli (Libero e Christian), Reina è ricordato da Vittorio Vittorio Sgarbi come "un'intelligenza vivida e fervida.
Reina ha compreso, prima di molti altri, il valore del Paesaggio.
E ha saputo unire la poesia con la sua terra, la Sicilia. Il suo lascito più importante non è il Teatro Andromeda, ma il messaggio che si porta dietro: il coraggio di osare. Addio vecchio amico".
I funerali si svolgeranno lunedì alle 15.30 nella Chiesa Madre di Santo Stefano Quisquina.

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