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Altra strage di migranti nel Mediterraneo: 80 morti, salvati 32

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Giovane acese trovato sul lungomare di Riposto con la droga e un coltello

Giovane acese trovato sul lungomare di Riposto con la droga e un coltello

CronacaCatania

I Carabinieri di Giarre sono intervenuti sul lungomare Pantano di Riposto, sottoponendo a perquisizione un 24enne residente ad Acireale, incensurato, che camminava tra la gente con fare guardingo; fermato e perquisito. Il ragazzo aveva con sé 6 grammi di marijuana e un coltello del tipo "a farfalla", detenuto senza alcun giustificato motivo. A seguito dell'accertamento, il giovane non solo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti ma, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

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