Movida a Catania, 400 persone identificate nei controlli interforze

Come ogni fine settimana, anche questo weekend di dicembre è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze nel centro storico di Catania, disposto con ordinanza del Questore nell’ambito delle decisioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo è stato quello di garantire il sereno svolgimento della movida serale e notturna nelle aree maggiormente frequentate da cittadini e turisti, soprattutto nei pressi di locali, pub e luoghi di ritrovo. La Questura ha messo in campo un dispositivo articolato, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, che ha visto la partecipazione di pattuglie della Polizia di Stato, equipaggi della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione Strade Sicure, con il supporto della Polizia Scientifica e del X Reparto Mobile. I controlli si sono concentrati nelle principali aree del centro, tra cui piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via San Filomena e via Gemmellaro. Nel corso della serata e della notte sono state identificate complessivamente 318 persone, 85 delle quali con precedenti penali, e controllati oltre 120 veicoli tra auto e moto.

Sul fronte della sicurezza stradale sono state accertate 17 violazioni al Codice della Strada, tra cui tre per mancanza di copertura assicurativa, cinque per assenza di revisione e quattro per guida di ciclomotori senza casco. Tre auto sono state sequestrate, cinque sospese dalla circolazione e quattro scooter sottoposti a fermo. Inoltre, cinque automobilisti sono stati sanzionati per l’uso del cellulare alla guida, con conseguente sospensione della patente. Le pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali per impedire l’accesso dei mezzi a due ruote e garantire la sicurezza di pedoni e avventori delle attività commerciali, effettuando anche controlli mirati su gruppi di giovani per prevenire l’uso di droghe e l’abuso di alcol. Particolare attenzione è stata riservata anche ai controlli amministrativi: un minimarket e due pub sono stati sanzionati per diverse irregolarità, con multe complessive superiori ai 4.000 euro. Non è mancata l’azione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, con cinque soggetti sanzionati nelle zone di via Dusmet, via Raffineria e corso Sicilia. Uno di essi è stato denunciato per la violazione del Dacur, provvedimento che gli vietava di stazionare nell’area.

Analoghi servizi sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha identificato 90 persone e controllato 39 veicoli, elevando 10 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e sequestrando o fermando sei mezzi. I controlli con etilometro e drug-test non hanno evidenziato irregolarità. Nel complesso, la capillare presenza delle forze dell’ordine ha consentito di prevenire disordini, comportamenti illeciti e illegalità diffusa, garantendo uno svolgimento ordinato e sicuro della movida notturna nel centro storico etneo.