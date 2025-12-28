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Legge di Bilancio, Figuccia: coerenza tra la Lega in Sicilia ed il governo

Legge di Bilancio, Figuccia: coerenza tra la Lega in Sicilia ed il governo

PoliticaPalermo

"Nelle misure contenute nella legge di Bilancio nazionale, che sarà approvata entro la fine dell'anno, emergono continuità e coerenza con le politiche messe in campo a livello regionale, in particolare sui temi del lavoro e dello sviluppo". Lo dichiara Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all'Assemblea regionale siciliana, sottolineando come il partito stia operando "con una visione di governo chiara e responsabile sia in Sicilia, sia a livello nazionale". "Con la programmazione regionale - spiega - la Lega in Sicilia ha puntato su misure concrete come la decontribuzione a favore delle imprese che assumono, il rafforzamento della Super Zes come leva per attrarre investimenti e creare occupazione stabile, e il South working, uno strumento moderno che consente a lavoratori e professionisti di operare da remoto, valorizzando il territorio".
"Questi interventi sono pienamente coerenti con la linea che la Lega sta portando avanti a livello nazionale, grazie al lavoro del governo e del sottosegretario di Stato Claudio Durigon, orientata alla riduzione del costo del lavoro, al sostegno del sistema produttivo e all'introduzione di politiche strutturali capaci di generare crescita e competitività - aggiunge Figuccia -. Collegare la programmazione regionale alle scelte della legge di Bilancio nazionale significa dare risposte concrete a imprese e lavoratori e rafforzare il ruolo delle istituzioni. La Sicilia può essere un laboratorio di politiche efficaci all'interno di una strategia nazionale di sviluppo", conclude.

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