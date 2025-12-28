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Noi Moderati: con 6, 7 liste a Floridia sfida aperta per amministrare la città

Noi Moderati: con 6, 7 liste a Floridia sfida aperta per amministrare la città

PoliticaSiracusa

Carianni non è imbattibile. Lo afferma durante una conversazione, uno dei leader in Sicilia, di Noi Moderati, Giuseppe Germano, già sindaco di Solarino e vice coordinatore regionale del partito. Le amministrative di inoltrata primavera a Floridia si preannunciano infuocate. Secondo Germano la partita è tutta da giocare per la sindacatura, ma avverte gli alleati che non bisogna commettere errori, nè tantomento fare fughe in avanti. "Sono convinto - dice l'esponente del partito di Maurizio Lupi - che la corsa è a due. Terzi o quarti incomodi favorirebbero il sindaco uscente. Invece bisogna aggregare al candidato sindaco contro l'attuale amministrazione, sei, sette liste a sostegno. Allora sì che la musica cambia".
A precisa domanda: Ma noi Moderati non si è ancora espressa sul candidato a sindaco (Antonello Sala ndr) e parla di larga aggregazione... "Non ci piacciano le fughe in avanti. Dobbiamo conoscere il programma e guardare in faccia i nostri alleati. Ne parleremo dopo Capodanno. La vostra perplessità è Grande Sicilia? "L'onorevole Carta dica con chiarezza da che parte sta. A tre chilometri di distanza si struscia con il Pd ed a Floridia prepara la lista nel Centro destra. Le furbizie in politica alla fine si pagano".

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