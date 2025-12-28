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Presepe medioevale di Segesta, si replica anche il 2 e 3 gennaio

Presepe medioevale di Segesta, si replica anche il 2 e 3 gennaio

CronacaTrapani

La madonnina con il suo manto azzurro accarezza il bambinello, San Giuseppe controlla affettuosamente la greppia e attorno la Natività è colmo di luci che fanno affiorare il Tempio dorico. Visitare il presepe medievale al Parco archeologico di Segesta è veramente un’esperienza indimenticabile che unisce la tradizione e la classicità, in un unico desiderio di pace, bellezza, condivisione. È visitabile ancora oggi (28 dicembre), poi tornerà il 2 e 3 gennaio, sempre dalle 17.30 alle 20.30 e sarà anche un’occasione ghiotta per visitare l’area del tempio dorico fuori dagli orari abituali di apertura del Parco. Organizza CoopCulture per il Parco di Segesta: la teatralizzazione è del Gruppo Medievale Monte San Giuliano di Erice sulle note delle zampogne, di Gabriele Filì di Ganci, dei tamburinai I cugini La Licata di Aspra e del gruppo di canto popolare I Tammorra di Trapani.

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