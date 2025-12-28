Vittoria, la morte di Alfredo Campo: proclamato dal sindaco il lutto cittadino

Lutto cittadino, lunedì 29, a Vittoria, in concomitanza con i funerali di Alfredo Campo, 87 anni, pittore, docente e punto di riferimento della cultura vittoriese. E' stato proclamato dal sindaco, Francesco Aiello, per onorare un uomo di cultura che ha amato la sua città onorandola con la sua arte. Bandiere a mezz'asta in Municipio e negli uffici pubblici; alle 16, quando è previsto l'inizio della cerimonia funebre, un momento di raccoglimento.

Nato a Vittoria, aveva consacrato la vita all’arte e alla didattica, promuovendo il patrimonio artistico cittadino e studiando con rigore il Liberty siciliano. Con la sua attività creativa e progettuale ha dato prestigio e slancio all’identità modernista e innovativa di Vittoria: ha firmato opere, curato allestimenti museali e guidato iniziative di valorizzazione del territorio.

«Con la scomparsa di Alfredo Campo la città perde un protagonista della vita culturale, un uomo che ha saputo unire passione per l’arte e dedizione all’insegnamento, lasciando un’eredità preziosa per le future generazioni», ha dichiarato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. La sua perdita lascia un vuoto difficile da colmare, ma anche un lascito culturale e umano destinato a restare vivo nella memoria della città.