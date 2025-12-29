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Taormina, pacemaker senza fili a bimba di 10 anni: caso raro nel mondo

Taormina, pacemaker senza fili a bimba di 10 anni: caso raro nel mondo

Salute e MedicinaMessina

Impiantato con successo un pacemaker senza fili in una bambina di 10 anni al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo "Bambino Gesù" di Taormina. È uno dei pochissimi casi al mondo in età pediatrica e in pazienti sotto i 30 kg. Il dispositivo, introdotto tramite una vena del collo e fissato al ventricolo destro, regolarizza il battito senza danneggiare la valvola tricuspide. La procedura rappresenta una frontiera innovativa per la cardiologia pediatrica ed è stata eseguita da un'équipe multidisciplinare.

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