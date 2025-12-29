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Atleta trapiantato dona all'Ismett di Palermo medaglia vinta ai Mondiali

Atleta trapiantato dona all'Ismett di Palermo medaglia vinta ai Mondiali

CronacaPalermo

Luca Sinagra, paziente di ISMETT, è tornato nel centro che dieci anni fa gli ha ridato la vita con un trapianto di rene. Ha consegnato la medaglia e la maglietta indossata ai World Transplant Games di Dresda, i mondiali dedicati agli atleti trapiantati, tenutisi lo scorso agosto.
Luca aveva solo 18 anni quando ha affrontato il trapianto. Dopo i primi mesi di recupero, era riuscito a riprendere l'attività fisica, ma una serie di infezioni lo ha costretto a fermarsi, con un forte impatto sulla salute e sul morale. "Ero arrivato a trascorrere giornate intere a letto - racconta - finché la dottoressa Buscemi mi ha fatto capire che la sedentarietà era il vero nemico. Ho ricominciato piano, passo dopo passo, e ho riscoperto il piacere di muovermi. Lo sport mi ha restituito energia e fiducia".
Quella ripartenza è diventata un traguardo. "Allenarmi e gareggiare non è solo una sfida personale - aggiunge Luca - è un messaggio per chi vive la mia stessa esperienza: il trapianto non è la fine, ma un nuovo inizio. Lo sport è vita, è salute, è libertà".
La storia di Luca dimostra quanto l'attività fisica sia fondamentale per i pazienti trapiantati, non solo per il corpo ma anche per la mente. La sua medaglia oggi è più di un riconoscimento sportivo: è il simbolo di resilienza, speranza e rinascita.

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