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Nel casolare gli trovano pistola e munizioni, arrestato ad Augusta

Nel casolare gli trovano pistola e munizioni, arrestato ad Augusta

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Augusta, coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un pregiudicato 33enne originario di Tortorici (ME) per detenzione abusiva di armi e munizioni. Nel corso di una perquisizione effettuata nel casolare del 33enne, in contrada Bacino di Augusta, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola con matricola abrasa e 49 munizioni. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

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