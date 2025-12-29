Colpi di pistola contro la chiesa di San Filippo Neri allo Zen di Palermo

Sgomento e reazioni per i colpi di arma da fuoco esplosi contro la parrocchia San Filippo Neri allo Zen di Palermo. Preso di mira l'ingresso secondario della chiesa, con i proiettili penetrati all'interno dell'edificio di via Fausto Coppi, e quello che appare come uno "sfregio inaccettabile alla comunita'". Intervengono i promotori degli Stati Generali per l'infanzia e l'adolescenza e per le politiche giovanili, riuniti lo scorso 1 dicembre nella chiesa. Che si tratti o meno di una "incosciente bravata", come ipotizzato dal parroco padre Giovanni Giannalia, "e' comunque un fatto gravissimo", affermano, e conferma "la pericolosa deriva culturale della nostra citta', che sempre piu' spesso sfocia in violenza e intimidazione. Questa volta, la violenza colpisce un simbolo di pace e impegno sociale, un simbolo della comunita' e della sua voglia e capacita' di riscatto. Mentre ribadiamo piena vicinanza a padre Giannalia e a tutta la comunita' parrocchiale, non possiamo che affermare che tutto questo dimostra, ancora una volta, l'urgenza assoluta di un cambio di passo: servono certamente controlli e repressione dell'illegalita', ma e' vitale riattivare processi socio-educativi diffusi e radicati nel territorio, coinvolgendo tutte le realta' che vi operano". A questo scopo partiranno a gennaio i tavoli tematici e territoriali: "Sono lo strumento concreto per onorare l'impegno corale preso dalle organizzazioni e dalle istituzioni il primo dicembre dinanzi alla citta'". "Colpire la chiesa di San Filippo Neri allo Zen significa colpire quella comunita' in una delle sue componenti piu' sane, le sue relazioni, il lavoro quotidiano che prova a costruire futuro e speranza. A padre Giannalia e a tutte le persone che vivono e animano la parrocchia va la nostra piena vicinanza", afferma la consigliera comunale del Partito democratico Mariangela Di Gangi, operatrice del quartiere, "e' un episodio che "ferisce, ma che richiama ancora una volta l'urgenza di prendersi cura di una parte della nostra citta' da cui passa una sfida importante per Palermo tutta".

Interviene anche la Uil: "Siamo indignati per il grave episodio avvenuto allo Zen. Un atto gravissimo che colpisce un luogo simbolo di aggregazione e solidarieta' e, soprattutto, una comunita' che da troppo tempo vive in condizioni di marginalita' e abbandono e che con le sue componenti sane si impegna ogni giorno per il riscatto del proprio futuro", affermano i segretari della Uil Sicilia Luisella Lionti e Ignazio Baudo, che aggiungono: "Purtroppo non siamo di fronte a un fatto isolato, la violenza ormai colpisce tutta la citta' e siamo preoccupati per il futuro dei giovani, costretti sempre piu' spesso a lasciare nostra terra. Questo e' il risultato di anni di scelte politiche sbagliate o mancate, di promesse non mantenute e di una cronica assenza di interventi strutturali soprattutto nei quartieri popolari, dove lo Stato arretra e la politica si limita agli annunci, avanzano, infatti, degrado e illegalita'". Negli ultimi mesi sono stati organizzati confronti con le istituzioni dove e avanzate proposte da tutti i soggetti coinvolti: dal tavolo prefettizio "Osservatorio Periferie" agli "Stati generali per l'Infanzia e l'adolescenza e per politiche giovanili". "A nome dell'intero Consiglio, esprimo la ferma condanna per il grave episodio verificatosi il 28 dicembre ai danni della Chiesa di San Filippo Neri - afferma il presidente della VII Circoscrizione, Giuseppe Fiore - e rivolgo la piu' sincera solidarieta' al Parroco e ai fedeli della parrocchia, profondamente scossi da un atto che mina il senso di sicurezza e di serenita' che ogni comunita' merita. Il Consiglio ribadisce il proprio impegno a sostenere ogni iniziativa volta a tutelare la comunita' e a rafforzare un clima di legalita' e collaborazione". "Esprimiamo solidarieta' a padre Giannalia, ai suoi parrocchiani e tutta le persone perbene che abitano lo Zen. Siamo preoccupati di queste azioni violente e intimidatorie - dice la vicepresidente del Consiglio comunale, Teresa Piccione - verso chi ogni giorno opera per costruire comunita' nel rispetto di ogni cittadino. Mentre chiediamo il massimo impegno alle forze dell'ordine nell'individuazione dei colpevoli e nel controllo del territorio, siamo consapevoli che occorre, con piu' forza di prima, continuare sulla strada della prevenzione attraverso un'azione educativa sempre piu' incisiva e coordinata come quella che gia' molti operatori perseguono ogni giorno".