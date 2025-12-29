Spadaro: "Non sono candidato a sindaco, lavoro per democratizzare Floridia"

Si gioca a rompere a Floridia. Forse sono gli avversari o può anche essere 'fuoco amico'. Così Davide Spadaro tra gli oppositori dell'amministrazione Carianni, è costretto a interrompere il silenzio per smentire le voci che lo danno candidato a primo cittadino. L'esponente si 'Insieme per Floridia', un Movimento che nella sostanza è forte per la presenza di un figlio d'arte democristiano (lo stesso Spadaro) conferma a Nuovo Sud di 'far parte del centro destra e di non avere mai pensato alla sindacatura'. "Ben altra cosa è l'alternzanza a Carianni - aggiunge - e già ci lavoro da tempo, non per un fatto personale, ma politico. A Floridia serve respirare aria di democrazia". Il consigliere di opposizione, nonostante il richiamo di qualche sirena ambigua, non è disposto a fare arretrare 'Insieme per Floridia', nè tantomento di creare strappi con chi la partita la sta giocando da diversi mesi, tra Centro destra e Società civile (accordo al 90 per cento è sull'avvocato Antonello Sala) Il medico pneumologo floridiano sà di avere un buona dote elettorale, ma sulla squadra che lo circonda qualche perplessità può essere legittima, anche perchè l'elettorato si misura sul campo. E per un neonato Movimento con qualche figura esterna ingombrante, il test è ancora da fare