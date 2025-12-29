ou
ULTIME NOTIZIE

Altra strage di migranti nel Mediterraneo: 80 morti, salvati 32

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Capodanno a Rosolini, si balla in piazza Garibaldi col dj Luigi Mastroianni

Capodanno a Rosolini, si balla in piazza Garibaldi col dj Luigi Mastroianni

SpettacoloSiracusa

Piazza Garibaldi a Rosolini si illuminerà a festa per la notte di San Silvestro. A salutare l'arrivo del 2026 ci ha pensato il sindaco Giovanni Spadola. Accanto al primo cittadino si sono stretti commercianti e imprenditori locali che hanno collaborato per far vivere a Rosolini una notte di magia e spensieratezza.
La città non si ferma nonostante le difficoltà economiche dell'amministrazione. Di ciò è fiero il primo cittadino che non si arrende mai.
Si farà notte fonda per far ballare non soltanto le ragazze ed i ragazzi rosolinesi, ma anche i forestieri che arriveranno dai centri limitrofi delle province di Ragusa e Siracusa.
Sul palco di piazza Garibaldi ad intrattenere il grande pubblico ci sarà il dj Luigi Mastroianni, personaggio conosciuto nel mondo della Tv per le sue partecipazioni al programma 'Uomini & donne', condotto da Maria De Filippi su Canale 5.
Presentatore della serata e animatore della kermesse è Salvo Di Mari, poi ancora la partecipazione di Cinzia Di Rosolini e Vanni Sessa.
“Non ci fermiamo mai neanche tra mille difficoltà – afferma il sindaco – Abbiamo deciso di organizzare questo evento con l'obbiettivo di trattenere nella notte di Capodanno i giovani nella nostra Rosolini, anche per evitare i pericoli della strada. Con il cuore in mano ringrazio le attività economiche che ci hanno permesso di potere allestire lo spettacolo dell'ultimo dell'anno".

Potrebbero Interessarti