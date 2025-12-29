Capodanno a Rosolini, si balla in piazza Garibaldi col dj Luigi Mastroianni

Piazza Garibaldi a Rosolini si illuminerà a festa per la notte di San Silvestro. A salutare l'arrivo del 2026 ci ha pensato il sindaco Giovanni Spadola. Accanto al primo cittadino si sono stretti commercianti e imprenditori locali che hanno collaborato per far vivere a Rosolini una notte di magia e spensieratezza.

La città non si ferma nonostante le difficoltà economiche dell'amministrazione. Di ciò è fiero il primo cittadino che non si arrende mai.

Si farà notte fonda per far ballare non soltanto le ragazze ed i ragazzi rosolinesi, ma anche i forestieri che arriveranno dai centri limitrofi delle province di Ragusa e Siracusa.

Sul palco di piazza Garibaldi ad intrattenere il grande pubblico ci sarà il dj Luigi Mastroianni, personaggio conosciuto nel mondo della Tv per le sue partecipazioni al programma 'Uomini & donne', condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Presentatore della serata e animatore della kermesse è Salvo Di Mari, poi ancora la partecipazione di Cinzia Di Rosolini e Vanni Sessa.

“Non ci fermiamo mai neanche tra mille difficoltà – afferma il sindaco – Abbiamo deciso di organizzare questo evento con l'obbiettivo di trattenere nella notte di Capodanno i giovani nella nostra Rosolini, anche per evitare i pericoli della strada. Con il cuore in mano ringrazio le attività economiche che ci hanno permesso di potere allestire lo spettacolo dell'ultimo dell'anno".