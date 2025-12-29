ou
ULTIME NOTIZIE

Altra strage di migranti nel Mediterraneo: 80 morti, salvati 32

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Sequestrato a Gioia Tauro Centro illegale di scommesse: un denunciato

Sequestrato a Gioia Tauro Centro illegale di scommesse: un denunciato

Altro sud

I carabinieri hanno sequestrato a Gioia Tauro un centro scommesse illegale che era frequentato da minori.
Il titolare del centro é stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palmi con l'accusa di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e violazione delle norme che vietano la partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro.
All'interno del centro i carabinieri hanno sorpreso due giovani scommettitori, uno dei quali minorenne, intenti a utilizzare le postazioni per le scommesse.
Dagli accertamenti condotti dai militari in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Reggio Calabria, riferisce una nota stampa dell'Arma, "è emersa una situazione di totale illegalità amministrativa e penale.
L'attività veniva infatti esercitata in assenza della licenza di pubblica sicurezza e di titolo abilitativo".
Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato 13 postazioni informatiche complete di stampanti termiche per la gestione delle giocate.

Potrebbero Interessarti