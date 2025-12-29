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I senza casa occupano a Cosenza il palco di Brunori Sas

I senza casa occupano a Cosenza il palco di Brunori Sas

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Si è conclusa l'occupazione da parte di alcune famiglie senza casa del palco sul quale Brunori Sas terrà la sera del 31 dicembre a Cosenza il suo concerto di Capodanno.
La protesta é stata sospesa dopo un incontro che le famiglie senza casa hanno avuto col sindaco, Franz Caruso.
A margine dell'incontro si é appreso, tra l'altro, che é stato programmato un incontro il 15 gennaio in Prefettura per esaminare la problematica.
"Ci aspettiamo - hanno affermato gli attivisti del comitato "Prendocasa" - che all'incontro, oltre a quelli di Comune e Prefettura, partecipino i rappresentanti della Regione Calabria".

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