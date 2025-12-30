Canicattini Bagni, il 3 e 4 gennaio ultima prova di qualificazione giovanili di Tennis tavolo

Canicattini Bagni ancora al centro di importanti manifestazioni sportive regionali, la città dal 3 al 4 gennaio 2026, al Palazzetto dello Sport di via Solferino, ospita il “Torneo Città di Canicattini Bagni” di TennisTavolo, valevole quale ultima prova di qualificazione ai Campionati Italiani giovanili Under 11, Under 13, Under 15 e Under 17 maschili e femminili, che si terranno a fine aprile 2026 in Umbria presso il Pala TennisTavolo di Terni. L’appuntamento, organizzato dall’ASD TennisTavolo Canicattini del Presidente Emanuele Amenta con il patrocinio del Comune di Canicattini Bagni, Assessorato allo Sport, e in collaborazione col Comitato Regionale FITET Sicilia, sarà altresì valido anche per la qualificazione ai Campionati ita- liani di sesta, quinta e quarta categoria maschile e femminile che si svolgeranno invece a Riccione a fine maggio 2026. Una due giorni di gare, con inizio alle ore 10:00, ricca di Sport ed emozioni, che avrà come palco- scenico ben nove campi di gioco con protagonisti atleti provenienti da tutta la Sicilia. Tra questi numerosi anche i pongisti canicattinesi: Lorenzo Miano, Viola Formica, Marco Bellomo, Irene Cugno, Gioele Calleri, Andrea Miano, Giuseppe Matarazzo, Emanuele Petruzzelli e Fabio Miceli. Il via sarà dato sabato 3 gennaio, ore 10:00, dal singolo maschile della sesta categoria maschile e femminile, per proseguire nel pomeriggio, ore 15:00, con il singolo quinta categoria. Domenica 4 gennaio 2026, invece, in campo ci saranno le categorie giovanili, dall’Under 11 all’Under 21 maschili e femminili.