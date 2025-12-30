Il Capodanno di Rai 1 da Catanzaro Lido, Liorni: partiamo con Brancale e Sal Da Vinci

"La scaletta del Capodanno Rai? Possiamo solo dire che partiremo con Serena Brancale e Sal Da Vinci".

Lo ha dichiarato in conferenza stampa Marco Liorni, il conduttore de L'Anno che Verrà, il 31 dicembre in prima serata su Rai1, senza però svelare l'ordine di apparizione degli artisti che si alterneranno sul grande palco allestito a Catanzaro Lido.

Tra i componenti del cast, elencati dal conduttore, figurano anche Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Nina Zilli, Rocco Hunt, Clementino, Cugini di Campagna, Settembre, Patty Pravo, Anna Oxa, Ivan Cattaneo, Neri per Caso, Rosanna Fratello, Massimo Ranieri, Samurai Jay, Cecilia Gayle, Ice Mc, Gazebo.

In forse la partecipazione di Nino Frassica a causa di una indisposizione.

"La mia compagna di viaggio sarà Nina Zilli che ci racconterà spaccati di questa regione meravigliosa. E' veramente importante percepire ciò che sta dando la Rai, e il Capodanno in particolare, all'immagine della Calabria. Sentire che la Rai sta contribuendo a cambiare i pregiudizi su questa regione è veramente importante", ha spiegato Liorni. A una domanda su quale imprevisto si aspetta per quest'anno Liorni risponde con ironia: "La neve".