Comiso, 39enne di Francofonte arrestato mentre rubava un furgone

Cercava di mettere in moto un furgone che era parcheggiato in strada, a Comiso, ma un cittadino ha notato quell'uomo che armeggiava attorno ad un Fiat Doblò ed ha chiamato il numero di emergenza 112. I Carabinieri sono arrivati in zona in pochi minuti e hanno arrestato un 39enne di Francofonte . L’allarme è scattato intorno alle cinque del mattino, quando una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 ha allertato la centrale: un cittadino aveva notato un uomo che armeggiava con fare sospetto sul quadro di accensione di un Fiat Doblò.

La “Gazzella” dell’Arma, giunta sul posto in pochi minuti, ha sorpreso il 39enne ancora all’interno dell’abitacolo. L’uomo era già riuscito a forzare la portiera e stava tentando di bypassare il sistema di avviamento.

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso e chiavi alterate, utilizzati per l’effrazione. Anche il proprietario del mezzo, svegliato dal trambusto e dall’intervento dei vicini, è accorso sul posto, rientrando in possesso del veicolo che presentava danni visibili alla serratura e al blocco accensione. Il 39enne è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto per tentato furto aggravato. È stato inoltre denunciato per il possesso ingiustificato di grimaldelli. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Ragusa, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.