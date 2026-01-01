Siracusa, la morte di Corrado Maiorca: addio ad un Maestro del giornalismo

Caro Corrado, in tanti anni di questo splendido mestiere, hai insegnato ai giovani, contagiati dal sacro fuoco del giornalismo, come si fa a cercare le notizie, a verificarle e a scriverle. Hai dato l’esempio occupandoti, soprattutto, dei fatti di cronaca siciliani con la competenza, la professionalità e l’autorevolezza di chi ha ben chiare le regole che devono guidare il buon giornalista ma, anche, l’uomo che fa della correttezza la stella polare della sua azione quotidiana.

Caro Corrado, tutto questo è stato interrotto da un male improvviso che non ti ha dato scampo. E, in piena notte, abbiamo appreso, dai messaggi sul telefonino, che ci avevi lasciato. Sembravano i soliti auguri di Buon Anno. Erano, purtroppo, poche parole: inattese e sferzanti. Come il vento freddo di questa terra quando si avvicina il chiarore dell’alba. E, allora, abbiamo letto, con angoscia, che eri stato strappato al nostro affetto. In modo inaspettato e a tradimento, al sorgere del nuovo anno che avrebbe dovuto essere “migliore di quello passato, ricco di soddisfazioni, di benessere eccetera, eccetera, eccetera…”

Abbiamo pensato ai tuoi cari e agli oltre venti anni trascorsi insieme al Giornale di Sicilia, e a quelli accanto a te in Nuovo Sud, il giornale on line che, nel 2013, hai creato a tua immagine, e al quale ti sei dedicato con la stessa passione di quando, a 16 anni, andavi in giro, a Siracusa, a “procurare notizie”.

Caro Corrado, non voglio rattristarti ancora. Potrebbero sembrare malcelati rimorsi di chi, magari, non ha sempre apprezzato il tuo lavoro. E voglio condividere con te, ancora una volta, l’esortazione destinata a lavorare su un caso di cronaca particolarmente difficile. Ci dicevi: “ammuttamu”! Ed era l’invito ad andare avanti. L’invito di un Maestro!

Concetto Iozzia