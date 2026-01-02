Siracusa, l'ultimo saluto a Corrado Maiorca: amava raccontare la verità

“Ricercare la notizia, raccogliere le testimonianze, raccontare la verità”. Era la missione di Corrado Maiorca e lo ha ribadito, nella chiesa del Santissimo Salvatore di Siracusa, anche padre Luigi Corciulo che ha celebrato i funerali del giornalista morto all’alba di giovedì. Per l'ultimo saluto al direttore di Nuovo Sud una chiesa gremita che ha accolto numerosi colleghi giunti da tutta la Sicilia per stare accanto alla moglie, Lucia Basso, giornalista Rai, al figlio Gabriele, al fratello Domenico e ai parenti tutti. Il nuovo anno avrebbe dovuto portare felicità. Per la famiglia Maiorca non è stato così.

Nella commovente lettera d'amore, il figlio Gabriele si è rivolto al padre ricordando i colpi di teatro e le sue “maiorcate” a cui era abituato chi lo ha conosciuto e frequentato sia nell'ambito lavorativo che nella vita privata. “Papà ci ha fatto uno dei suoi scherzi, forse il più grande! Ci ha fatto credere di avere solo un’influenza e, invece, covava qualcosa di tremendamente grave. E, con il suo sarcasmo, tra le ultime parole che gli ho sentito dire, c’era una sua tipica espressione: questa è una cosa inutile. Era così: tagliente, provocatore, sarcastico. E quanto ci ha fatto innervosire perché non prendeva sul serio anche situazioni allarmanti. Inutili le raccomandazioni mie, della mamma e delle persone che gli sono state più vicine. Ma era così”.

Gabriele, nel suo intervento, si è rivolto anche ai tanti giornalisti presenti in chiesa, colleghi che hanno condiviso con Corrado Maiorca esperienze in diversi giornali. C’era anche quella che lui chiamava “la squadra”: i giornalisti delle redazioni provinciali del Giornale di Sicilia, una sua felice intuizione per “portare” l’informazione nelle cosiddette periferie che diventarono, grazie al “metodo Maiorca”, il trampolino di lancio per l’aumento delle vendite.

E della professionalità di Corrado Maiorca ha parlato, nella sua omelia, anche padre Luigi che ha posto l’accento sull’impegno di Maiorca, non solo nella ricerca della notizia ma, anche, nella sua capacità di fare gruppo. Naturale il richiamo all’abnegazione e alla passione di Corrado Maiorca per il suo lavoro.

“Ciao papà – ha concluso il figlio Gabriele - continua a farci innervosire, ovunque tu sia, perché, in fondo, anche questo era il tuo modo di volerci bene”.