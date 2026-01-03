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Il CGA boccia la Regione per i ritardi relativi al PRG di Favara: i terreni tornano edificabili

Il CGA boccia la Regione per i ritardi relativi al PRG di Favara: i terreni tornano edificabili

PoliticaAgrigento

Il Piano Regolatore Generale di Favara finisce sotto la scure del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA). Con una sentenza che mette fine a un lungo contenzioso, i giudici amministrativi hanno confermato la tardività dell'approvazione del PRG da parte della Regione Siciliana, restituendo di fatto la destinazione edificabile a diverse aree della città.
La vicenda affonda le radici nel febbraio 2015, quando il Commissario ad acta adottò lo strumento urbanistico classificando come zone C3 (edificabili) i terreni situati a Est di via Berlinguer e nell'area tra via Progresso e via Mattarella.
Tuttavia, l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (ARTA) era intervenuto a gamba tesa: ritenendo il piano "sovradimensionato", aveva declassato quelle stesse aree da C3 a V1 (verde attrezzato), azzerando di fatto le aspettative edificatorie dei proprietari.
Contro il colpo di spugna regionale è scattato il ricorso dei privati, assistiti dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò. I legali hanno imperniato la difesa su un punto di diritto invalicabile: il mancato rispetto dei termini cronologici e lo sconfinamento dei poteri di controllo della Regione.
Secondo la tesi difensiva, accolta pienamente dal CGA nell'udienza del 16 dicembre 2025, l'Amministrazione regionale avrebbe agito fuori tempo massimo. La legge (art. 4 L.R. n. 71/1978) fissa infatti in 540 giorni il termine perentorio per l'approvazione: una scadenza ampiamente superata nel caso di Favara.
Il verdetto dei giudici amministrativi non lascia spazio a dubbi: Le modifiche introdotte dalla Regione sono state dichiarate illegittime per tardività
Per effetto della pronuncia, i terreni dei ricorrenti perdono la qualifica di "verde attrezzato" e recuperano la destinazione edificabile C3 prevista originariamente nel 2015.
Una decisione che segna un punto fermo sulla certezza del diritto amministrativo in Sicilia: i poteri di controllo della Regione non possono trasformarsi in una discrezionalità senza tempo.

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