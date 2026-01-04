Modica in calendario, premiati 14 studenti del Liceo Artistico "Galilei Campailla"

Sono stati premiati quattordici studenti del Liceo Artistico “Galilei Campailla” di Modica per il progetto grafico “Modica in Calendario”, promosso dalla ditta Print Office Srl di Modica. Gli alunni Federica Locati, Marco Vullo, Alessia Milito, Federico Garofalo, Natalia Iachininoto, Giorgia Scala, Alessia Donzella, Maxim Fronte, Simona Iacono, Alice Iachininoto, Anna Sofia Fratantonio, Diana Giardina, Belluardo Christian e Iozzia Emanuele si sono distinti per la creatività e l’impegno mostrati nella realizzazione del nuovo calendario aziendale 2026.

L’azienda Print Office, da sempre vicina al mondo della scuola e attenta alla valorizzazione dei giovani talenti del territorio, ha coinvolto gli studenti nella realizzazione del progetto, attraverso la produzione di dodici disegni e fotografie originali dedicati a Modica e ai suoi incantevoli scorci paesaggistici. Il risultato è un prodotto che, unendo arte e creatività, riesce a raccontare la bellezza della città, capitale dell’omonima Contea, ogni mese del nuovo anno. Una ricerca stilistica che, fondendo insieme riferimenti iconici del Barocco e delle tradizioni locali con tecniche e linguaggi grafici d’avanguardia (fotografia, flat design, colori fluo), dà origine a dodici opere inedite, con una copertina dedicata al canyon di Modica.

Un doveroso ringraziamento va al Dirigente dell’Istituto D’Istruzione Superiore “Galilei Campailla”, Palumbo Piccionello, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa promossa dalla ditta Print Office; alla Professoressa Letizia Ciarcià e agli alunni delle classi 4A e 5A che, con il loro impegno, hanno saputo esplorare il complesso dialogo tra storia e contemporaneità, unendo insieme cultura e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa ha rappresentato, inoltre, un importante esempio di collaborazione tra scuola e impresa ed è stata un’occasione per offrire agli studenti un concreto riconoscimento del loro percorso formativo.