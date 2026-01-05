Palermo, l'arcivescovo accanto al parroco dello Zen dopo le intimidazioni

Oltre al presidente della commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nel quartiere Zen di Palermo si recherà anche l’Arcivescovo, monsignor Corrado Lorefice. Una decisione presa in seguito all’ennesimo attacco ai danni della chiesa, contro la quale sono stati esplosi dei colpi di pistola.

"Nel rinnovare l'abbraccio e la vicinanza dell'intera comunità ecclesiale palermitana a padre Giovanni Giannalia, parroco della chiesa di San Filippo Neri, e alla comunità parrocchiale impegnata a offrire la presenza del Vangelo tra le case del quartiere ZEN, l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice il 6 gennaio, alle 18, celebrerà l'Epifania nella chiesa di san Filippo Neri, oggetto di ripetuti, gravi, atti intimidatori". Lo comunica in una nota la Curia palermitana.

"Se è vero che colpire una chiesa è un gesto esecrabile perché ferisce un'intera comunità di fronte a questo nuovo indegno attacco, che colpisce e danneggia addirittura l'aula nella quale si celebra la liturgia, alziamo la voce con forza nei confronti di chi crede di intimidire e di far indietreggiare l'annuncio coraggioso del Vangelo e l'impegno di riscatto sociale e culturale del quartiere", dice Lorefice.

"Rinnoviamo il nostro appello a tutti coloro che ne hanno il ruolo di continuare a mettere in campo un'azione sinergica che preveda, oltre ad una costante e decisa attività di controllo del territorio, una lungimirante politica urbanistica su questi quartieri della città, unitamente a una rinnovata progettualità educativa e di cura delle persone, affinché i semi di speranza piantati recentemente nel cuore di questo quartiere, periferia geografica ma non umana di Palermo, possano portare frutti abbondanti di rigenerazione. La Chiesa palermitana continuerà a dare con creativo coraggio il suo apporto", conclude.