Catania, il bambino colpito con un cucchiaio di legno: scarcerato il padre

L’accusa di maltrattamento aggravato non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità. Anche perché, al momento, l’unica contestazione è quella contenuta nel video postato sui social dal figlio di 11 anni in cui si vede l’uomo picchiarlo ripetutamente con un cucchiaio di legno, insultandolo e urlandogli “io sono il tuo padrone”. Lo riporta Live Sicilia in riferimento alla tesi del gip di Catania, Luigi Barone, che ha rigettato la richiesta della Procura di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 59enne fermato dalla squadra mobile della Questura. Il giudice per le indagini preliminari non ha neppure convalidato il fermo ritenendo insussistente il pericolo di fuga visto che l’uomo si è presentato da solo alla polizia. Contro il provvedimento la Procura presenterà ricorso al Tribunale del riesame.

Secondo il gip dalle indagini non emergerebbe una abitualità di condotte maltrattanti da parte dell’uomo nei confronti dei quattro figli, un maschio e tre femmine di età compresa tra 11 e 4 anni, che vivono con la sua ex convivente. Il solo video, secondo il giudice, non è sufficiente a delineare una serie di condotte ripetute nel tempo. E richiama anche le dichiarazione del ragazzino che dice di avere subito una stessa ‘punizione’ dal padre, o addirittura più violenta, quando aveva sette anni. Avrebbe agito soltanto nell’interesse del figlio undicenne, che sarebbe un ragazzino molto problematico e ingestibile per i due genitori. E’ la tesi a discolpa sostenuta, davanti al gip, dal 59enne fermato dalla squadra mobile della Questura per maltrattamenti aggravati dopo il video postato dalla vittima sul profilo di un familiare in cui si vede l’uomo colpirlo ripetutamente con un cucchiaio di legno, insultarlo e urlargli “io sono il tuo padrone”. A sostegno della propria decisione, il gip cita anche la testimonianza della madre dell’undicenne che ha spiegato di aver visto l’ex convivente picchiare violentemente il figlio, ma di non essere intervenuta perché l’undicenne sarebbe ingestibile.