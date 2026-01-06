Catania, affidato ai nonni il bambino picchiato dal padre con un cucchiaio di legno

Il caso dell’undicenne picchiato dal padre con un cucchiaio di legno, con il video diventato virale sui social, è finito sotto il faro della Procura per i minorenni di Catania, diretta dalla procuratrice Carla Santocono, che ha disposto, con un intervento d’urgenza, la messa in sicurezza dei quattro figli della coppia affidandoli ai nonni materni. Il provvedimento è stato eseguito con la collaborazione della Squadra Mobile della Questura del capoluogo etneo. La Procura per i minorenni - come riferisce Live Sicilia - ha chiesto al Tribunale competente l’emissione di un provvedimento per la protezione dei bambini.

Intanto, nella giornata di lunedì, il Gip aveva scarcerato il padre del bambino. Secondo il giudice, l’accusa di maltrattamento aggravato non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità. Anche perché, al momento, l’unica contestazione è quella contenuta nel video postato sui social dal figlio di 11 anni in cui si vede l’uomo picchiarlo ripetutamente con un cucchiaio di legno, insultandolo e urlandogli “io sono il tuo padrone”. Lo riporta Live Sicilia in riferimento alla tesi del gip di Catania, Luigi Barone, che ha rigettato la richiesta della Procura di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 59enne fermato dalla squadra mobile della Questura. Il giudice per le indagini preliminari non ha neppure convalidato il fermo ritenendo insussistente il pericolo di fuga visto che l’uomo si è presentato da solo alla polizia. Contro il provvedimento la Procura presenterà ricorso al Tribunale del riesame.

Secondo il gip dalle indagini non emergerebbe una abitualità di condotte maltrattanti da parte dell’uomo nei confronti dei quattro figli, un maschio e tre femmine di età compresa tra 11 e 4 anni, che vivono con la sua ex convivente. Il solo video, secondo il giudice, non è sufficiente a delineare una serie di condotte ripetute nel tempo. E richiama anche le dichiarazione del ragazzino che dice di avere subito una stessa ‘punizione’ dal padre, o addirittura più violenta, quando aveva sette anni. Avrebbe agito soltanto nell’interesse del figlio undicenne, che sarebbe un ragazzino molto problematico e ingestibile per i due genitori.