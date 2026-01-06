Catania, Epifania: la Polizia accoglie i passeggeri per un momento di festa con i bambini

Un corner della Polizia di Stato all’interno dell’Aeroporto internazionale “Bellini” di Catania per una speciale accoglienza dei passeggeri, soprattutto dei più piccoli, in occasione della festa dell’Epifania. È la particolare iniziativa promossa dagli agenti della Polizia di Frontiera, in servizio nello scalo aeroportuale catanese, in collaborazione con gli agenti del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica “Sicilia Orientale” di Catania.

Nell’area delle partenze del Terminal A, tantissimi passeggeri incuriositi si sono avvicinati ai punti informativi creati per l’occasione, per dialogare con i poliziotti che hanno illustrato le attività che vengono svolte nel territorio per garantire la sicurezza.

Gli agenti della Polaria hanno ricordato le buone pratiche da seguire in aeroporto per contribuire alla reciproca serenità tra passeggeri e per scongiurare che, nei momenti di confusione, si possa rimanere vittima di furti attuati con scaltrezza dai malintenzionati di turno. Ad oggi, l’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Frontiera ha consentito di soddisfare decine e decine di richieste d’aiuto da parte di passeggeri che, dopo un’iniziale fase di preoccupazione, sono riusciti a ritornare in possesso di quanto trafugato, manifestando gratitudine e apprezzamento ai poliziotti per l’efficace servizio di controllo, attuato costantemente grazie ad un monitoraggio attento e ad un’analisi scrupolosa dei sistemi di videosorveglianza dello scalo.

Ad attirare l’attenzione dei passeggeri in fila ai banchi per il check-in è stato il cane-poliziotto, vera mascotte della squadra cinofila in servizio presso la Polaria. In questo caso, sono state effettuate diverse dimostrazioni sull’interazione tra il cane e il suo poliziotto-conduttore, confermando una sintonia perfetta che, spesso e volentieri, risulta decisiva in situazioni e contesti complessi. I poliziotti addetti alle verifiche documentali hanno fornito informazioni sulle attività e sulle principali funzioni della specialità, facendo comprendere ai passeggeri l’importanza di taluni passaggi di controllo per assicurare la sicurezza dei viaggiatori.

I veri protagonisti della giornata di sensibilizzazione sono stati i passeggeri più piccoli: tantissimi bambini, accompagnati dai genitori, sono stati coinvolti dai poliziotti in alcune attività della Polizia Scientifica, diventando così “detective per un giorno”. I piccoli sono stati affascinati dalle procedure di rilevamento delle impronte e a tutti è stata consegnata una “fingerprint card” personalizzata con i loro nomi e cognomi, in ricordo dell’iniziativa. In molti sono stati affascinati anche da una ricca collezione di modellini di automobili della Polizia di Stato, messa a disposizione per l’evento dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Catania.

In attesa dell’arrivo della Befana, ai bambini sono stati distribuiti panettoncini, caramelle e dolciumi, messi a disposizione dalla società di gestione dell’aeroporto SAC.

L’iniziativa di prossimità ha rappresentato un’importante occasione di vicinanza con i cittadini, rafforzando il rapporto di fiducia tra la Polizia di Stato e la collettività.