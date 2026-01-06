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Cadavere carbonizzato nelle campagne di Carlentini dentro auto bruciata

Cadavere carbonizzato nelle campagne di Carlentini dentro auto bruciata

CronacaSiracusa

Un cadavere carbonizzato è stato trovato in contrada San Demetrio, in territorio di Carlentini, nel siracusano, all’interno di un’auto bruciata. Gli inquirenti lo avrebbero identificato in Salvatore Privitera, 35 anni, catanese, di cui si erano perse le tracce nelle ultime ventiquattrore. Ulteriori analisi ne daranno conferma. Sul posto il medico legale, i carabinieri del comando di Augusta e del reparto scientifico del comando provinciale di Catania. La vettura sarebbe stata individuata dai familiari dello scomparso grazie al localizzatore satellitare. Da chiarire le cause del decesso. Gli inquirenti, dai primi rilievi, dubitano che l’uomo possa essersi tolto la vita.

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