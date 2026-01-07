Enjoy Barocco: a Ragusa il confronto sui nuovi modelli di governance della destinazione turistica

Quale sarà il futuro della gestione turistica della terra barocca, cioè della destinazione turistica unica Enjoy Barocco, promossa dal GAL Terra Barocca e che racchiude i territori dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina ? La risposta arriverà sabato 10 gennaio, a partire dalle 9,30 a Ragusa, presso la sala conferenze dell’Assessorato allo Sviluppo Economico, in via On. C. Di Quattro, nella zona artigianale di contrada Mugno. Al centro dell’incontro, promosso dal GAL Terra Barocca, il tema della Destination Management Organization Enjoy Barocco, con un focus su strumenti operativi, modelli di governance e strategie condivise per lo sviluppo locale. Interverranno Maria Monisteri, sindaco di Modica e presidente del GAL Terra Barocca, Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, Mario Marino, sindaco di Scicli, Giuseppe Dimartino, sindaco di Santa Croce Camerina, Innocenzo Leontini, sindaco di Ispica, Antonio Belcuore, commissario straordinario della Camera di Commercio Sud Est Sicilia, e Maria Rita Schembari, presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata. L’incontro rappresenta un passaggio importante nel percorso di consolidamento della DMO Enjoy Barocco, chiamata a rafforzare il coordinamento territoriale, a valorizzare le azioni già avviate e a costruire una visione condivisa in un’ottica di sostenibilità, innovazione e competitività.