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Atti vandalici nel centro storico di Noto, il sindaco: puniremo i colpevoli

Atti vandalici nel centro storico di Noto, il sindaco: puniremo i colpevoli

CronacaSiracusa

Atti vandalici nel cuore del centro storico di Noto, dove alcune parti di monumenti sono state danneggiate da ignoti. A denunciare quanto accaduto è stato il sindaco Corrado Figura, che nelle scorse ore ha diffuso sui social le immagini dei beni culturali deturpati, suscitando indignazione e preoccupazione tra cittadini e visitatori. Il primo cittadino ha definito l’episodio un gesto grave e inaccettabile, sottolineando come non si tratti di una semplice bravata, ma di un vero e proprio reato che colpisce l’intera collettività. “Si tratta di un attacco diretto al patrimonio storico e artistico della nostra città”, ha dichiarato Figura, ribadendo l’importanza di tutelare un patrimonio riconosciuto e apprezzato a livello internazionale. Il Comune ha già avviato gli accertamenti del caso e, secondo quanto annunciato dal sindaco, un ruolo decisivo potrebbe essere svolto dal sistema di videosorveglianza cittadino. Le immagini registrate dalle telecamere, infatti, potrebbero consentire di individuare in tempi brevi il responsabile o i responsabili dell’atto vandalico".

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