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Operazione della Guardia di finanza con tre arresti

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Catania, spaccio di droga nel quartiere San Berillo, otto arresti della Polizia

Catania, spaccio di droga nel quartiere San Berillo, otto arresti della Polizia

CronacaCatania

La polizia ha eseguito a Catania un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone indagate per spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito della seconda fase dell'operazione 'Safe zone' sulla gestione, da parte di stranieri, di una piazza di spaccio nel rione San Berillo, nel centro storico della città. Perquisizioni sono state effettuate nei confronti dei presunti fornitori di droga. L'operazione ha impegnato agenti della Squadra mobile della Questura, coordinati dallo Sco e supportati da unità cinofile e dal reparto Prevenzione crimine Sicilia Orientale

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