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Modica, incendio in una casa di via Ruffino: intervento dei vigili del fuoco
Modica, incendio in una casa di via Ruffino: intervento dei vigili del fuoco

Modica, incendio in una casa di via Ruffino: intervento dei vigili del fuoco

CronacaRagusa

Un incendio in una casa di via Ruffino, in uno dei vicoli paralleli alla via Vittorio Veneto, nel centro storico di Modica, ha visto impegnati, questo pomeriggio, per oltre tre ore, i Vigili del fuoco del distaccamento di Modica che sono intervenuti in maniera tempestiva ed hanno evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine. Sono state utilizzate due autobotti: sono state sistemate in via Vittorio Veneto che è stata chiusa al traffico dalla Polizia locale per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme al primo piano dell'abitazione; l'incendio si sarebbe sviluppato proprio al primo piano della casa mentre il proprietario era al lavoro. Le fiamme hanno provocato una densa coltre di fumo intrappolando anche due gatti che sono stati salvati dai vigili del fuoco che hanno lavorato fino a sera per mettere in sicurezza l'immobile e la zona. Ad innescare l'incendio sarebbe stato un corto circuito. L'abitazione, al momento, è inagibile.

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