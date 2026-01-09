Siracusa, incendio doloso in Ortigia: danneggiato il caseificio Borderi

Paura questa notte nel cuore di Ortigia, a Siracusa, dove poco prima delle 2 un incendio ha interessato un garage in ristrutturazione e la tenda del caseificio Borderi. Secondo le prime immagini delle telecamere di sorveglianza, qualcuno avrebbe gettato della benzina prima di appiccare le fiamme. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di domare l’incendio e contenere i danni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per i rilievi del caso. Non è ancora chiaro se l’episodio sia da ricondurre a un’intimidazione ai danni del caseificio.

Il sindaco Francesco Italia: “Nonostante le statistiche evidenzino un trend positivo, registriamo un aumento delle intimidazioni ai commercianti nelle ultime settimane. Con il coordinamento della prefettura, le istituzioni reagiranno con iniziative non solo repressive. Alla famiglia Borderi va la mia solidarietà e l’invito a proseguire con slancio nella loro attività”.