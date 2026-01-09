ou
ULTIME NOTIZIE

Ispica, rubavano cavi di rame dalla rete di telefonia: arrestati due pachinesi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Priolo, trovato senza vita Francesco Cavallaro: era scomparso due giorni fa

Priolo, trovato senza vita Francesco Cavallaro: era scomparso due giorni fa

CronacaSiracusa

E' stato ritrovato senza vita Francesco Cavallaro, il 62enne scomparso due giorni fa da Priolo Gargallo. A trovarlo sono stati i volontari della Protezione civile che hanno partecipato alle ricerche dello scomparso.
Il ritrovamento è avvenuto a poche centinaia di metri dal centro abitato di Priolo, in via Scalora, a ridosso di un canneto, nei pressi della stazione ferroviaria, dove avrebbe cercato riparo dal freddo. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, dei carabinieri della polizia municipale. Si cercherà adesso di fissare l'ora e di comprendere quale sia la causa della morte dell'uomo. Cavallaro era scomparso da casa e i familiari avevano lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Le ricerche sono state compiute anche con l'impiego di un elicottero dei vigili del fuoco.

Potrebbero Interessarti