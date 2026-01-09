Priolo, trovato senza vita Francesco Cavallaro: era scomparso due giorni fa

E' stato ritrovato senza vita Francesco Cavallaro, il 62enne scomparso due giorni fa da Priolo Gargallo. A trovarlo sono stati i volontari della Protezione civile che hanno partecipato alle ricerche dello scomparso.

Il ritrovamento è avvenuto a poche centinaia di metri dal centro abitato di Priolo, in via Scalora, a ridosso di un canneto, nei pressi della stazione ferroviaria, dove avrebbe cercato riparo dal freddo. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, dei carabinieri della polizia municipale. Si cercherà adesso di fissare l'ora e di comprendere quale sia la causa della morte dell'uomo. Cavallaro era scomparso da casa e i familiari avevano lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Le ricerche sono state compiute anche con l'impiego di un elicottero dei vigili del fuoco.