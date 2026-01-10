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Asp Catania, vaccinazioni anche il pomeriggio e orario lungo il sabato

Asp Catania, vaccinazioni anche il pomeriggio e orario lungo il sabato

Salute e MedicinaCatania

Vaccinazioni anche il pomeriggio e il sabato. L’Asp di Catania amplia gli orari degli ambulatori con nuove fasce di apertura il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00.
L’iniziativa è stata definita dal Dipartimento di Prevenzione guidato da Antonio Leonardi e si inserisce negli obiettivi di programmazione indicati dal direttore sanitario Giovanni Francesco Di Fede. È finalizzata ad ampliare le opportunità di accesso alle vaccinazioni sul territorio provinciale attraverso aperture straordinarie degli ambulatori, che si aggiungono - senza sostituirle - alle attività ordinarie garantite dalle UOS di Igiene Pubblica nei Distretti Sanitari.
«Con l’ampliamento degli slot puntiamo a rendere più facile e accessibile il servizio e a rispondere meglio alle esigenze dei cittadini - dichiara il direttore generale Giuseppe Laganga Senzio -. Facilitare l’accesso alle vaccinazioni significa incoraggiare la prevenzione: i vaccini non proteggono solo dalla malattia, ma riducono in modo significativo il rischio delle sue complicanze, che nei soggetti più fragili possono essere più serie. È un gesto semplice che tutela la salute individuale e, allo stesso tempo, rafforza la sicurezza della comunità. Ricordo inoltre che la campagna antinfluenzale è ancora in corso e c’è tempo per vaccinarsi: uno strumento efficace per ridurre le complicanze legate all’influenza».
La vaccinazione è uno strumento efficace per prevenire malattie che possono comportare complicanze anche serie, soprattutto nelle persone più fragili, e per contribuire allo stesso tempo a ridurre i rischi per chi è più vulnerabile, offrendo una difesa preziosa a tutta la comunità.
Particolare attenzione è riservata alle vaccinazioni pediatriche nei primi 24 mesi di vita, che mettono al riparo i bambini nelle fasi più vulnerabili della crescita e limitano la circolazione di malattie potenzialmente gravi. L’esavalente e il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia-varicella sono tra quelle che svolgono un ruolo chiave nel prevenire complicanza severe in maniera sicura e efficace.
APERTURE STRAORDINARIE IN NOVE AMBULATORI
Sono nove gli ambulatori che, fino a giugno 2026, garantiranno aperture straordinarie dei servizi al pubblico, in aggiunta agli orari consueti:
- CATANIA - Corso Italia, 234
- CATANIA - PTA Stradale San Giorgio, 105
- ACIREALE - Via Martinez, 19
- ADRANO - Piazza Sant’Agostino
- BIANCAVILLA - Via C. Colombo, 77
- GIARRE - Corso Sicilia, 1
- MASCALUCIA - Via Regione Siciliana, 12
- PALAGONIA - Via Sondrio, 1
- PATERNÒ - Via Massa Carrara, 2
Le attività sono coordinate dall’UOC di Epidemiologia, diretta da Mario Morello, e dalla UOS Coordinamento Attività Vaccinali, guidata da Gabriele Giorgianni.
Gli orari di apertura dei singoli ambulatori sono consultabili tramite la piattaforma di prenotazione online al seguente link: vaccini.aspct.i

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