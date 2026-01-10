Giovane commissaria di Polizia palermitana trovata senza vita a Bardonecchia

Una giovane commissaria di Polizia di 27 anni, originaria di Partinico, nel Palermitano, è stata trovata senza vita a Bardonecchia, in Valsusa, in una camera d'albergo, in cui alloggiava il tempo di ricoprire un incarico temporaneo. A dare l’allarme - come riferisce La Sicilia - è stato un collega, insospettito dall’assenza di contatti telefonici, che si è recato personalmente in albergo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia scientifica per gli accertamenti. L'ipotesi più accreditata è che la commissaria si sia suicidata sparandosi con la sua pistola d'ordinanza. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti: le indagini sono in corso. La commissaria era laureata in Giurisprudenza e aveva da poco concluso il percorso alla Scuola superiore di polizia. Nominata nel giugno 2025, prestava servizio alla Questura di Grosseto. Quella di oggi avrebbe dovuto essere la sua ultima giornata a Bardonecchia, prima del rientro in Toscana nella sede di appartenenza.