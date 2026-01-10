Un caso di tubercolosi a Montallegro, il sindaco: situazione sotto controllo

Un caso di tubercolosi è stato accertato dall’Asp nel territorio comunale di Montallegro, in provincia di Agrigento. Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Cirillo in un post pubblicato sulla sua pagina facebook. La persona colpita dalla malattia - riferisce il sito on line del Giornale di Sicilia - è tuttora ricoverata in ospedale. Sono in corso i controlli clinici nei confronti di familiari ed altri soggetti che sono stati a contatto con il paziente, al momento invitati a rimanere isolati. «La situazione è comunque sotto controllo», ha detto il primo cittadino.