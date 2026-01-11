A Palazzolo e Buccheri in azione la banda del bancomat

Palazzolo e Buccheri bersagli, nella notte, di due colpi che hanno fruttato oltre centomila euro. A Palazzolo Acreide è stato scardinato il bancomat esterno dell'agenzia del Monte Paschi di Siena portando via poco meno di centomila euro. Sempre la notte scorsa, altro colpo a Buccheri, ai danni della filiale Unicredit. I malviventi hanno abbattuto una parete con una pala meccanica per raggiungere le casse e portare via il contenuto. Indagano i carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza. I due episodi potrebbero essere collegati e portati a termine dalla stessa banda. Un colpo simile a quello di Buccheri era stato compiuto, un anno fa, a Francofonte, sempre nel Siracusano.

“Quanto accaduto questa notte a Palazzolo Acreide e Buccheri è gravissimo. Due assalti ai bancomat, messi a segno con modalità violente e organizzate, che colpiscono comunità tranquille e laboriose, seminando paura e insicurezza.

Non possiamo abbassare la guardia. Chi pensa di poter trasformare i nostri territori in terreno di conquista criminale troverà una risposta ferma da parte dello Stato. Serve un rafforzamento immediato dei controlli, più prevenzione e una presenza costante delle forze dell’ordine, soprattutto nelle aree interne, troppo spesso lasciate sole. Sono vicino alle comunità colpite e confido nel lavoro degli investigatori affinché i responsabili vengano individuati al più presto.

La sicurezza non è uno slogan: è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni. Continuerò a battermi, in ogni sede, perché episodi come questi non diventino normalità e assieme al sindaco di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo promuoveremo leggi a tutela delle aree interne e delle zone montane”.

(Nella foto il colpo ai danni dell'Unicredit di Francofonte).