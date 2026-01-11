Modica, il Premio Sicilia 44^ edizione alla giornalista e scrittrice Valentina Raffa

La comunicazione è stata fatta venerdì 9 gennaio a inizio presentazione del giallo thriller “Assurdo ma vero”, di Valentina Raffa, nella suggestiva sede di Agorà Stupor Mundi, a Cava d’Ispica (Modica), dal Gran Maestro dei Cavalieri Templari Federiciani, Corrado Armeri, Editore di Radio Noi e del Mensile Mediterraneo News, che ha dato vita al Premio Sicilia nel 1982 quale occasione di lode alla Sicilia, ai siciliani e a coloro che amano questa meravigliosa terra. La cerimonia di consegna del Premio, deciso dalla Commissione presieduta da Roberto Caruso, si terrà il primo Febbraio.

“Per me grandissimi orgoglio e onore – ha commentato la Raffa -. Un Premio tanto prestigioso, che racchiude, nella motivazione, tutta la mia vita: giornalismo e narrativa, ovvero la scrittura, la cultura in generale, al servizio dell’informazione, della verità, della ricerca di giustizia, della promozione del mio territorio quale crogiolo non solo di Bellezza, paesaggistica e architettonica, ma anche culla di tradizioni che portano in sé valori importanti come quello della famiglia. Grazie per questo riconoscimento”.

La presidente di Agorà Stupor Mundi, Carmen Di Tommasi, ha sottolineato la gioia della comunicazione del Premio alla Raffa, poi uno strepitoso e appassionato Giuseppe Macauda (scrittore) ha curato una puntuale disamina di “Assurdo ma vero”, soffermandosi sui punti cruciali dell’opera: la capacità di far emergere dettagli sensoriali e psicologici facendo parlare i personaggi, poi la Giustizia, che la protagonista cerca di perseguire per le vittime e per le loro famiglie, e ancora la sicilianità, promuovendo il territorio attraverso descrizioni poetiche del paesaggio e descrivendo le sensazioni che si provano assaporando i cibi genuini della nostra terra. “Foglie di limone e m’pagghiuccati – ha detto Macauda – non sono solo genuinità e tradizione, ma sono ‘profumo di nonna’, sono valori”.

L’attore Piero Pisana ha curato la lettura di passi scelti dell’opera, riuscendo a far vivere i personaggi, interpretandone al meglio la personalità.

La prof.ssa Rosanna Giannone, che con eleganza ha moderato la serata, ha ricordato le due iniziative legate al libro: la barretta di cioccolato di Modica Igp con incarto speciale con la copertina del libro, realizzata dal Consorzio di Tutela e donata a chi acquista il libro durante le presentazioni, e la decisione dell’autrice di devolvere parte del ricavato agli amici a quattro zampe, in accordo con la Lav.

Nella foto, da sinistra: Giuseppe Macauda, Rosanna Giannone, Carmen Di Tommasi, Valentina Raffa, Corrado Armeri, Piero Pisana