Il modicano Orazio Ruscica presidente Gilda Unams

Il modicano Orazio Ruscica è stato riconfermato alla Presidenza Nazionale della Federazione Gilda Unams, un risultato che premia anni di impegno sindacale spesi al servizio del mondo della scuola. Insieme a Ruscica, è stato riconfermato nel ruolo di Coordinatore Nazionale anche Carlo Vito Castellana, consolidando un binomio che ha saputo guidare la sigla sindacale con attivismo costante e risultati tangibili.

La leadership di Ruscica, che ricopre anche l’incarico di Segretario Nazionale dello Snadir (il sindacato degli insegnanti di religione), si è distinta per una visione inclusiva della valorizzazione professionale. La sua riconferma è vista come una garanzia per la tutela dei diritti contrattuali e il miglioramento delle condizioni lavorative.