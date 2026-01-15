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Sicurezza in Sicilia, Nicita (PD) a Piantedosi: serve un piano straordinario per l'isola

Sicurezza in Sicilia, Nicita (PD) a Piantedosi: serve un piano straordinario per l'isola

PoliticaPalermo

"Cresce l'allarme sicurezza in Sicilia per l'escalation di episodi criminali registrati tra il 2025 e l'inizio del 2026: attentati dinamitardi, furti con esplosivi ai bancomat, omicidi, sparatorie e atti intimidatori, con un aumento dei fatti più gravi nelle province di Palermo, Catania e Siracusa".
Lo dice il senatore Antonio Nicita, vice presidente del gruppo Pd, che di fronte a un quadro definito "preoccupante" e a un forte allarme sociale, , informa di aver depositato un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi, chiedendo quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per rafforzare la sicurezza, potenziare gli organici delle forze dell'ordine e contrastare il ritorno di pratiche violente e intimidatorie con l'uso di esplosivi. Nell'atto si sollecita inoltre la valutazione di un piano straordinario per la sicurezza in Sicilia. (ANSA)

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